Форвард «Монпелье» попал в сферу интересов «Спартака» и «Краснодара» - Советский спорт
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07 мая 2019 07:40ФутболСметанникова Дарья

Форвард «Монпелье» попал в сферу интересов «Спартака» и «Краснодара»

Гаэтан Лаборде из «Монпелье» может продолжить карьеру в чемпионате России.

По информации Bobsoccer.ru, форвардом «Монпелье» Гаэтаном Лаборде интересуются «Краснодар» и «Спартак».

25-летний француз перешел в «Монпелье» летом из «Бордо» за 4 млн евро. На данный момент стоимость Лаборде оценивается в 8 млн евро.

Отметим, что первый гол в профессиональной карьере Лаборде забил в ворота казанского «Рубина» в 2016 году в матче группового этапа Лиги Европы.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Лаборде провел 34 матча за «Монпелье», в которых забил 10 мячей и отдал три голевые передачи.

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