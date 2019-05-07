Гаттузо – об отказе Бакайоко выходить на замену: Поговорю с ним один на один Футболисты «Милана» одержали победу над «Болоньей» в домашнем матче 35-го тура чемпионата Италии – 2:1.

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал инцидент с футболистом команды Тьемуэ Бакайоко, который отказался выходить на замену в матче с «Болоньей».

Бакайоко вступил в конфликт с Гаттузо в первом тайме, отказавшись выходить на замену и оскорбив тренера нецензурными словами. В итоге на замену вышел Хосе Маури.

«Я сказал Бакайоко, чтобы он разминался, но ему нужно было больше времени, и поэтому я отправил на поле Маури. Я раньше сам несколько раз посылал тренеров в ту сторону, куда меня теперь отправил он. Но самое важное у нас - это «Милан», мы не должны допускать неуважение к игрокам и цветам клуба. Посмотрим, что будет, когда мы окажемся наедине. В раздевалке я поговорю с ним один на один на моем языке, который не должен звучать на телевидении или перед журналистами», - цитирует Гаттузо La Gazzetta dello Sport.

«Милан» набрал 59 очков и вышел на 5-е место в таблице. У «Болоньи» – 37 баллов и 15-я позиция.