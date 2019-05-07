Николай Комличенко: Максимум взаимоотношений со сборной России – подписка в инстаграме Российский форвард чешского клуба «Млада Болеслав» в текущем чемпионате забил 26 мячей.

Николай Комличенко рассказал о своем отношении к сборной России, приглашения в которую он еще не получал.

«Официальный аккаунт сборной России в Instagram читает меня? На данный момент, это максимум наших взаимоотношений. Я особо не задумываюсь об этом, потому что в любом случае мое дело - тренироваться, играть, помогать команде. Все решения принимает тренерский штаб. Даже не сомневаюсь, что за всеми кандидатами в сборную России внимательно следит тренер.

Натурализация в сборной? Я не игрок сборной, чтобы думать об этом. Если человек хорошего уровня и может помочь сборной, почему нет?», - цитирует Комличенко «Р-Спорт».

Напомним, что 23-летний форвард установил рекорд чемпионата Чехии по забитым голам в текущем сезоне, поразив ворота 26 раз.