Эрнесто Вальверде: Результат первого матча с «Ливерпулем» не влияет на «Барселону» - Советский спорт
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07 мая 2019 08:36ФутболСметанникова Дарья

Эрнесто Вальверде: Результат первого матча с «Ливерпулем» не влияет на «Барселону»

Первая игра в Барселоне завершилась победой каталонского клуба со счетом 3:0.

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

«Результат первого матча не влияет на нас. Мы должны подойти к этому матчу так, как если бы не сыграли первый матч. Любая мысль, которая придет нам в голову о той игре, будет ошибкой.

Может случиться так, что соперник превзойдет нас. Они очень хороши и проиграли всего один матч в АПЛ. Так же, как мы победили, они могут победить нас», - цитирует Вальверде Marca.

Матч «Ливерпуль» - «Барселона» состоится 7 мая на «Энфилде». Начало встречи в 22:00 по московскому времени.

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