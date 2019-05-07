Эрнесто Вальверде: Результат первого матча с «Ливерпулем» не влияет на «Барселону» Первая игра в Барселоне завершилась победой каталонского клуба со счетом 3:0.

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

«Результат первого матча не влияет на нас. Мы должны подойти к этому матчу так, как если бы не сыграли первый матч. Любая мысль, которая придет нам в голову о той игре, будет ошибкой.

Может случиться так, что соперник превзойдет нас. Они очень хороши и проиграли всего один матч в АПЛ. Так же, как мы победили, они могут победить нас», - цитирует Вальверде Marca.

Матч «Ливерпуль» - «Барселона» состоится 7 мая на «Энфилде». Начало встречи в 22:00 по московскому времени.