СМИ: Маттейс де Лигт отказался от пятилетнего контракта с «Манчестер Юнайтед» - Советский спорт
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07 мая 2019 08:49ФутболСметанникова Дарья

СМИ: Маттейс де Лигт отказался от пятилетнего контракта с «Манчестер Юнайтед»

Капитан «Аякса» мог перейти в чемпионат Англии.

Как сообщает Daily Star, Маттейс де Лигт отказался переходить в «Манчестер Юнайтед», который предложил защитнику пятилетний контракт с зарплатой в 250 тысяч евро в неделю.

«Он должен стать лучшим защитником мира. У него будет возможность выбрать любой вариант продолжения карьеры, он не заинтересован в переходе в «МЮ», теперь это непривлекательный вариант. Маттейс знает, что на него большой спрос. Он один из самых востребованных игроков в мире», - сообщил источник.

Ранее сообщалось, что Де Лигт входит в сферу интересов «Барселоны» и «Ювентуса». Сам футболист подтвердил, что существует интерес со стороны туринцев, а ему самому импонирует игра обороны итальянского клуба.

Трансферная стоимость защитника оценивается в 70 миллионов евро.

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