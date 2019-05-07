Обляков признан лучшим игроком 27-го тура РПЛ

Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым? Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.

«Хотел сказать стихами, но ничего не вспомнил». Кокорин троллит судью перед приговором? В понедельник прокурор запросила для новоиспеченного чемпиона России Александра Кокорина и бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева по полтора года колонии общего режима. 8 мая станет известная дальнейшая судьба футболистов.

Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМ В Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.

«Коламбус» не дожил до овертайма. Панарин и Бобровский в шаге от вылета «Коламбус» отыгрался с 0:2 и 1:3, но пропустил решающий гол на предпоследней минуте. А еще за жакетов дебютировал Гавриков.

Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себя Вице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.

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«Арсенал» и «Зенит» не проигрывают весной. Хит-парад 27-го тура «Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях минувшего тура.

Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.

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Звезды России – ноунеймы Финляндии – 1:3. Что происходит с нашей сборной? Возвращение в сборную после трехлетнего перерыва Александра Овечкина не помогло ей одержать победу над финнами в матче Чешских игр.