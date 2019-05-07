Обляков признан лучшим игроком 27-го тура РПЛ - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
07 мая 2019 09:19ФутболСметанникова Дарья

Обляков признан лучшим игроком 27-го тура РПЛ

Российская премьер-лига, телеканал «Матч Премьер» и «Матч ТВ» подвели итоги голосования за лучшего игрока 27-го тура.

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков признан лучшим игроком 27-го тура РПЛ. 20-летний футболист набрал 16 615 голосов – 37%.

Напомним, что в матче против «Динамо» (2:2) Обляков сделал две голевые передачи. В нынешнем сезоне РПЛ полузащитник провел 25 матчей, в которых забил один мяч и отдал восемь голевых передач.

02/05 23:10Теннис
Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.
06/05 23:18Футбол
«Хотел сказать стихами, но ничего не вспомнил». Кокорин троллит судью перед приговором?В понедельник прокурор запросила для новоиспеченного чемпиона России Александра Кокорина и бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева по полтора года колонии общего режима. 8 мая станет известная дальнейшая судьба футболистов.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
05/05 08:30Хоккей
«Коламбус» не дожил до овертайма. Панарин и Бобровский в шаге от вылета«Коламбус» отыгрался с 0:2 и 1:3, но пропустил решающий гол на предпоследней минуте. А еще за жакетов дебютировал Гавриков.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
06/05 13:24Футбол
«Арсенал» и «Зенит» не проигрывают весной. Хит-парад 27-го тура«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях минувшего тура.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
04/05 08:20Хоккей
«Каролина», что ты творишь! Она всухую уничтожила «Айлендерс». И Свечников забил!А «Даллас» в шаге от выхода в следующий раунд.
04/05 18:33Хоккей
Звезды России – ноунеймы Финляндии – 1:3. Что происходит с нашей сборной?Возвращение в сборную после трехлетнего перерыва Александра Овечкина не помогло ей одержать победу над финнами в матче Чешских игр.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
03/05 14:34Бокс
Два лучших средневеса проведут бой. Речь не про ГоловкинаВ ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе состоится объединительный бой между чемпионом мира по версиям WBA и WBC мексиканцем Саулем Альваресом и обладателем пояса IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом.
04/05 20:22ММА
Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
04/05 10:40ММА
Будет много крови! Сегодня. В Челябинске. Александр Шлеменко на пути в UFC зарубится с бразильцемВ субботу в Челябинске пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC 6, в главном бою которого россиянин Александр Шлеменко проведет бой против бразильца Вискарди Андраде.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
06/05 15:27Футбол
Боярский был прав: «Зенит» укажет место «Спартаку». Расклад на заключительные туры РПЛХотя чемпион России-2018/19 уже известен, премьер-лига по-прежнему таит в себе немало интриг. Предлагаем расклад на три заключительных тура.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
04/05 13:00Бокс
Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от бояЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
07/05 08:00Футбол
Не верите в «Ливерпуль»? А вспомните, что год назад «Рома» сделала с «Барсой»!Мало кто верит в победу «Ливерпуля» над «Барселоной» в полуфинале после гостевого поражения команды Юргена Клоппа со счетом 0:3. Однако у «красных» есть примеры для подражания. История турнира знала и не такие камбэки. Вот самые-самые!
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
Новости
10:25 Футбол Маурицио Сарри: На этот раз я хочу не просто играть в финале Лиги Европы – я хочу выиграть
10:18 Футбол «Реал» готов приобрести Погба, если «Манчестер Юнайтед» снизит сумму компенсации
10:09 Футбол Николай Комличенко: Перейти в «Реал»? Пока это из серии сюрреализма
09:58 Хоккей Артемий Панарин: У «Коламбуса» был шанс до последнего периода
09:56 ММА Тони Фергюсон вернулся в UFC после семейных проблем
09:46 Хоккей Сергей Бобровский: К сожалению, вратарь «Бостона» обыграл меня
09:39 Футбол Бакайоко прокомментировал конфликт с Гаттузо (видео)
09:33 Бокс Тайсон Фьюри в скором времени может завершить карьеру
09:23 Биатлон СБР: Васильева будет дисквалифицирована на два года, мы никак не сможем ей помочь
09:19 Футбол Обляков признан лучшим игроком 27-го тура РПЛ
09:11 Фигурное катание Загитова возглавляет рейтинг ISU, Медведева – третья
09:06 Теннис Хачанов – о победе над Мунаром: Именно такую игру я и искал
09:02 Фигурное катание Коляда обогнал Ханю в рейтинге ISU
08:53 ММА Макгрегор удалил пост, в котором назвал друзей Нурмагомедова «грязными крысами»
08:49 Футбол СМИ: Маттейс де Лигт отказался от пятилетнего контракта с «Манчестер Юнайтед»
08:36 Футбол Эрнесто Вальверде: Результат первого матча с «Ливерпулем» не влияет на «Барселону»
08:20 Хоккей «Колорадо» в овертайме обыграл «Сан-Хосе» и сравнял счет в серии
08:15 Футбол Николай Комличенко: Максимум взаимоотношений со сборной России – подписка в инстаграме
08:02 Футбол Луис Суарес: Не буду праздновать гол, если забью его на «Энфилде»
07:55 Футбол Гаттузо – об отказе Бакайоко выходить на замену: Поговорю с ним один на один
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика