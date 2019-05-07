Полузащитник ЦСКА Иван Обляков признан лучшим игроком 27-го тура РПЛ. 20-летний футболист набрал 16 615 голосов – 37%.
Напомним, что в матче против «Динамо» (2:2) Обляков сделал две голевые передачи. В нынешнем сезоне РПЛ полузащитник провел 25 матчей, в которых забил один мяч и отдал восемь голевых передач.
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