Бакайоко прокомментировал конфликт с Гаттузо (видео)

В первом тайме произошел конфликт между главным тренером «Милана» Дженнаро Гаттузо и полузащитником Тьемуэ Бакайоко. Футболист отказался выходить на замену. Француз прокомментировал инцидент.
«Обо мне в СМИ говорят уже несколько недель, но я решил ничего не говорить, а просто продолжать работать. Однако то, что произошло сегодня вечером, и интерпретация, которую СМИ пытаются дать, заставили меня немедленно отреагировать, потому что я не согласен с тем, что меня изображают игроком, который отказывается выходить на поле, когда тренер его просит, и который не уважает клуб и одноклубников
Даже когда я начинал игру на скамейке запасных, то готов был отдать всего себя на 200%, даже если бы мне пришлось играть только 5 минут. Когда Лукас Билья оказался на газоне, меня попросили подготовиться, если потребуется замена, поэтому я сразу пошел разогреваться. Ушло на это максимум 2-3 минуты. Затем я вернулся на скамейку... В этот момент тренер неожиданно обратился ко мне. Я никогда не отказывался выходить на поле», - написал Бакайоко в своем инстаграме.
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