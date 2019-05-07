«Реал» готов приобрести Погба, если «Манчестер Юнайтед» снизит сумму компенсации Английский клуб хочет выручить за французского хавбека 160 миллионов фунтов.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба сможет стать игроком «Реала», если англичане снизят сумму компенсации на игрока до 10 миллионов фунтов стерлингов. Об этом сообщает Telegraph.

Ранее сообщалось, что Погба сообщил руководству и партнерам по «Манчестер Юнайтед» о своем желании покинуть клуб, если команда не попадет в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Отмечается, что «Реал» не готов приобретать 26-летнего француза за 160 млн фунтов, так как мадридскому клубу еще предстоит покупка полузащитника «Челси» Эдена Азара. Агент Погба Мино Райола пытается решить этот вопрос.

«Реалу», скорее всего, придется продать футболистов Хамеса Родригеса, Матео Ковачича, Иско и Гарета Бейла, чтобы совершить сделку с Погба и Азаром.

В текущем сезоне Погба провел во всех турнирах 45 матчей, забил 16 голов и отдал 11 голевых передач.