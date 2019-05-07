Маурицио Сарри: На этот раз я хочу не просто играть в финале Лиги Европы – я хочу выиграть

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри рассказал, с кем бы хотел сыграть в финале Лиги Европы.
«Арсенал» или «Валенсия»? Я хочу финал против любой команды. Я хочу выйти на решающий матч, и на этот раз я не хочу просто играть финал — я хочу выиграть», - цитирует Сарри пресс-служба УЕФА.
В первом полуфинальном матче Лиги Европы «Челси» сыграл с «Айнтрахтом» вничью – 1:1. Ответная игра пройдет в Лондоне 9 мая.
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