Эвра станцевал со шваброй, переодевшись в женщину (видео)

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» Патрис Эвра удивил фанатов новым видео в инстаграме. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Эвра, переодевшись в женщину исполняет танец со шваброй. 37-летний француз надел женскую одежду и искусственную грудь.
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