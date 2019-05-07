Эвра станцевал со шваброй, переодевшись в женщину (видео) - Советский спорт
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07 мая 2019 10:40ФутболСметанникова Дарья

Эвра станцевал со шваброй, переодевшись в женщину (видео)

Французский футболист продолжает шокировать поклонников своими выходками.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» Патрис Эвра удивил фанатов новым видео в инстаграме. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Эвра, переодевшись в женщину исполняет танец со шваброй. 37-летний француз надел женскую одежду и искусственную грудь.

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Happy Monday pour toutes les filles qui danse en faisant le ménage 🧹 🧺😂👌 #ilovethisgame #positive4evra #mondaymotivation #happy #girl

Публикация от Patrice Evra (@patrice.evra)



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