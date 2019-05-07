Австралийский судья дисквалифицирован на 10 лет за выход на матч в маске рестлера (фото) Дисквалификация действует на игры всех уровней — от массовых до международных.

Экс-рефери прервал матч между молодежными командами «Тайгерс» и «Вуден-Вестон» в Австралии. Дебошира дисквалифицировали на 10 лет за свой поступок. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Судья выбежал на поле во втором тайме в маске мексиканского рестлера и показал главному рефери матча красную карточку.

Бывшего рефери поймали и сняли маску с лица. Под ней оказался судья, который на протяжении последнего года участвует в протестах против отношения футбольных властей Канберры к нему.