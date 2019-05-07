СМИ: ЦСКА может продать «Зениту» Фернандеса за 30 млн евро Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес может стать игроком чемпиона России сезона-2018/19.

ЦСКА рассматривает возможность продажи правого защитника Марио Фернандеса по окончании сезона в «Зенит». Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что московский клуб будет требовать у клуба из Санкт-Петербурга 30 миллионов евро за 28-летнего защитника. Фернандес не хочет уходить из ЦСКА, но если его попросит президент клуба Евгений Гинер, то примет предложение «Зенита».

Если сделка состоится, то ЦСКА будет рассматривать вариант возвращения защитника Вячеслава Караваева, который на данный момент выступает за «Витесс».

В нынешнем сезоне бразилец с российским паспортом провел 32 матча за ЦСКА, в которых забил один мяч и сделал восемь голевых передач.