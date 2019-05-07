Эрик Бикфалви: В этом сезоне РПЛ ни в одном матче не бывает легко - Советский спорт
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07 мая 2019 11:45ФутболСметанникова Дарья

Эрик Бикфалви: В этом сезоне РПЛ ни в одном матче не бывает легко

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви прокомментировал выступление команды в текущем сезоне.

«Я здесь уже три года. И этот год самый тяжелый. Я не видел в этом сезоне фаворитов в матчах, даже когда ты играешь против команды, идущей на первом, втором и третьем местах. Да, «Зенит», может, ушел повыше. Но я не видел в каждой игре какого-то очевидного фаворита. К примеру, мы выиграли в гостях «Спартак» и «Локомотив», но дома проиграли «Анжи». Мы нанесли по воротам «Анжи» больше 20 ударов, а соперникам хватило одного, чтобы выиграть. Поэтому я не могу сказать, что в каких-то матчах есть фаворит. Или, когда мы выиграли у «Енисея», проигрывая 0-2… В этом сезоне ни в одном матче не бывает легко. Сейчас все команды хорошо разбирают соперников, смотрят видео, смотрят как, против кого играть, у кого какие сильные и слабые стороны. Поэтому с каждым годом будет все тяжелее.

Мы ведь знаем, как мы работаем на тренировках, как мы работаем на поле, знаем, какой у нас характер. Поэтому верили в лучшее. Сейчас у нас осталось еще пять или шесть игр, нужна максимальная концентрация. Очень важно, чтобы парни после травм вернулись в игру. Сейчас почти все здоровы и могут играть – и у нас очень хорошая команда», - цитирует Бикфалви пресс-служба «Урала».

После 27 туров РПЛ «Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 33 очка.

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