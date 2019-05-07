Конте отказался возглавить «Рому»

Антонио Конте сообщил, что не рассматривает возможность возглавить «Рому». Римский клуб предложил итальянцу трехлетний контракт с зарплатой 9,5 млн евро в год.
«Я влюбился в Рим, проведя там много времени в течение двух лет в качестве наставника сборной Италии. На стадионе «Олимпико» вы чувствуете страсть болельщиков, которые живут футболом с особой страстью, которые сходят с ума по «Роме» и живут для клуба.
Могу ли я возглавить римлян? Сейчас предпосылок нет, но, думаю, когда-нибудь в будущем я буду тренировать «Рому», - приводит слова Конте Football Italia.
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