Конте отказался возглавить «Рому» - Советский спорт
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07 мая 2019 11:52ФутболСметанникова Дарья

Конте отказался возглавить «Рому»

Итальянский специалист находится без работы с июля 2018 года.

Антонио Конте сообщил, что не рассматривает возможность возглавить «Рому». Римский клуб предложил итальянцу трехлетний контракт с зарплатой 9,5 млн евро в год.

«Я влюбился в Рим, проведя там много времени в течение двух лет в качестве наставника сборной Италии. На стадионе «Олимпико» вы чувствуете страсть болельщиков, которые живут футболом с особой страстью, которые сходят с ума по «Роме» и живут для клуба.

Могу ли я возглавить римлян? Сейчас предпосылок нет, но, думаю, когда-нибудь в будущем я буду тренировать «Рому», - приводит слова Конте Football Italia.

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