Александр Егоров: Бумаля за удар Фернандо надо было удалять - Советский спорт
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07 мая 2019 12:11ФутболЗибрак Артем

Александр Егоров: Бумаля за удар Фернандо надо было удалять

Руководитель департамента судейства и инспектирования Александр Егоров - об ударе Бумаля в голову Фернандо в матче «Урал» - «Спартак» (0:1).

- Арбитр должен был показать Бумалю прямую красную карточку за удар в голову Фернандо. Кто-то должен был увидеть это грубое нарушение, но сработали плохо.

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