Александр Егоров: Бумаля за удар Фернандо надо было удалять

- Арбитр должен был показать Бумалю прямую красную карточку за удар в голову Фернандо. Кто-то должен был увидеть это грубое нарушение, но сработали плохо.
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