Александр Егоров: Казарцев должен был назначить второй пенальти в ворота «Ростова» - Советский спорт
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07 мая 2019 12:26ФутболЗибрак Артем

Александр Егоров: Казарцев должен был назначить второй пенальти в ворота «Ростова»

Руководитель департамента судейства и инспектирования Александр Егоров - о том, что в матче «Ростов» - «Краснодар» нужно было назначить пенальти.

- Арбитр должен был назначить второй 11-метровый удар в ворота «Ростова» в матче с «Краснодаром» после подачи углового. Защитник однозначно держал руками оппонента.

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