Александр Егоров: О девушках-арбитрах в РПЛ говорить пока рано, но мы делаем для этого все возможное

Радулов проваливает матч, а Тарасенко не хочет в сборную. «Даллас» с «Сент-Луисом» сыграют 7-й матч! «Даллас» имел все шансы для того, чтобы закончить серию именно сегодня.

«Хотел сказать стихами, но ничего не вспомнил». Кокорин троллит судью перед приговором? В понедельник прокурор запросила для новоиспеченного чемпиона России Александра Кокорина и бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева по полтора года колонии общего режима. 8 мая станет известная дальнейшая судьба футболистов.

Быстров бил людей в барах, «Спартак» сломался, а «Ювентус» - чемпион! Анонс свежего «ССФ» Во вторник, 7 мая появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы.

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Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3 Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.

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