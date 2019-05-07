СМИ: «Интер» предложил Сарабии четырехлетний контракт

Хавбек «Севильи» Пабло Сарабия может перебраться в серию А.
Согласно источнику, в его услугах заинтересован миланский «Интер». Отмечается, что итальянский клуб предложил испанцу четырехлетний контракт с зарплатой в 3 млн в год.
Ранее сообщалось, что 26-летний полузащитник получил предложение от «Челси».
В нынешнем сезоне Сарабия провел за красно-белых 51 матч, забил 22 гола и отдал 17 голевых передач.
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