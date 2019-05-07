СМИ: «Интер» предложил Сарабии четырехлетний контракт Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Хавбек «Севильи» Пабло Сарабия может перебраться в серию А.

Согласно источнику, в его услугах заинтересован миланский «Интер». Отмечается, что итальянский клуб предложил испанцу четырехлетний контракт с зарплатой в 3 млн в год.

Ранее сообщалось, что 26-летний полузащитник получил предложение от «Челси».

В нынешнем сезоне Сарабия провел за красно-белых 51 матч, забил 22 гола и отдал 17 голевых передач.