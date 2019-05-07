УЕФА объявил имена арбитров на ответные матчи полуфинала Лиги Европы

Стали известны имена арбитров, которые обслужат ответные игры полуфинала Лиги Европы. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Матч «Валенсия» - «Арсенал» на стадионе «Месталья» обслужит голландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели. Игру «Челси» - «Айнтрахт» на «Стэмфорд Бридж» рассудит румын Овидиу Хацегану.
Первый матч между «Арсеналом» и «Валенсией» закончился победой англичан со счетом 3:1. «Челси» и «Айнтрахт» сыграли вничью – 1:1.
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