РПЛ: Кокорин? Лига выдаст «Зениту» бесплатно 40 комплектов медалей, клуб сам их распределит - Советский спорт
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07 мая 2019 12:49ФутболЗибрак Артем

РПЛ: Кокорин? Лига выдаст «Зениту» бесплатно 40 комплектов медалей, клуб сам их распределит

Директор по связям с общественностью РПЛ Сергей Алексеев заявил, что «Зенит» получит 40 комплектов медалей.

- В регламенте определено, что каждый клуб бесплатно получает 40 комплектов медалей и сам распределяет их по своему усмотрению. Награда Кокорину? Это решает только клуб. Мы это никак не комментируем.

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