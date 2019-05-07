АПЛ признала Гвардиолу лучшим тренером в апреле

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером в АПЛ по итогам апреля.
Испанский специалист в голосовании болельщиков и экспертов опередил Юргена Клоппа («Ливерпуль»), Скотта Паркера («Фулхэм») и Нуну Эшпириту Санту («Вулверхэмптон»).
В апреле Гвардиола одержал пять побед: над «Кардиффом» (2:0), «Кристал Пэласом» (3:1), «Тоттенхэмом» (1:0), «Манчестер Юнайтед» (2:0) и «Бернли» (1:0).
Отметим, что Гвардиола получает награду лучшему тренеру второй раз за три последних месяца и в седьмой раз за время работы в АПЛ.
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