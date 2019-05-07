Агент Фернандеса: На данный момент переход в «Зенит» невозможен - Советский спорт
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07 мая 2019 14:04ФутболГичунцев Артур

Агент Фернандеса: На данный момент переход в «Зенит» невозможен

Ранее сообщалось, что игрок может перейти в питерский клуб за 30 млн евро.

Жорже Машаду, агент защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса, прокомментировал информацию о возможном трансфере в «Зенит».

«Правда, что Фернандес может перейти в «Зенит»? На данный момент это невозможно. Официальных переговоров не ведем», – сказал Машаду для Sport24.ru.

Бразилец числится в системе столичного клуба с 2012 года. В текущем сезоне он провел 32 матча, забил один гол и отдал 8 голевых передач.

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