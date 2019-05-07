Капитан «Атлетико» Диего Годин объявил об уходе из клуба - Советский спорт
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07 мая 2019 14:31ФутболГичунцев Артур

Капитан «Атлетико» Диего Годин объявил об уходе из клуба

Уругвайский футболист выступает за «матрасников» с 2010 года.

Защитник мадридского «Атлетико» Диего Годин сообщил об уходе из команды по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что он покинет чемпионат Испании и подпишет контракт с миланским «Интером».

«Для меня это больше, чем клуб. «Атлетико» – настоящая семья, мне очень тяжело прощаться с командой. Это было прекрасное время и я хочу поблагодарить всех», – приводит слова защитника AS.

Добавим, что контракт 33-летнего игрока с «Атлетико» истекает 30 июня 2019 года.

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