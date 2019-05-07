Капитан «Атлетико» Диего Годин объявил об уходе из клуба

Защитник мадридского «Атлетико» Диего Годин сообщил об уходе из команды по окончании сезона.
Ранее сообщалось, что он покинет чемпионат Испании и подпишет контракт с миланским «Интером».
«Для меня это больше, чем клуб. «Атлетико» – настоящая семья, мне очень тяжело прощаться с командой. Это было прекрасное время и я хочу поблагодарить всех», – приводит слова защитника AS.
Добавим, что контракт 33-летнего игрока с «Атлетико» истекает 30 июня 2019 года.
Суд над Кокориным и Мамаевым - онлайн! Прокурор требует тюремного заключения на... полтора годаПресненский суд Москвы проводит прения сторон по уголовному делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6. Не верите в «Ливерпуль»? А вспомните, что год назад «Рома» сделала с «Барсой»!Мало кто верит в победу «Ливерпуля» над «Барселоной» в полуфинале после гостевого поражения команды Юргена Клоппа со счетом 0:3. Однако у «красных» есть примеры для подражания. История Лиги чемпионов знала и не такие камбэки. Вот самые-самые! Радулов проваливает матч, а Тарасенко не хочет в сборную. «Даллас» с «Сент-Луисом» сыграют 7-й матч!«Даллас» имел все шансы для того, чтобы закончить серию именно сегодня. Боярский был прав: «Зенит» укажет место «Спартаку». Расклад на заключительные туры РПЛХотя чемпион России-2018/19 уже известен, премьер-лига по-прежнему таит в себе немало интриг. Предлагаем расклад на три заключительных тура. Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло. На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей. «Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту». RUS – FIN – 1:3. Овечкин забил, но наши все равно опозорились. Наши обозреватели о(б)суждали это тутСамое задушевное обсуждение второй игры сборной России на Чешских играх - тут. Антон, разберись с заморским стервецом! А я приготовлю хинкали. Колонка Отара КушанашвилиКолумнист «Советского спорта» Отара Кушанашвили о предстоящем турнире ММА в Челябинске. Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит. Адвокат: «Если Кокорина и Мамаева не отпустят из зала суда, то до зоны они не доедут»Известный правозащитник Сергей Жорин объяснил, что может ждать Александра Кокорина и Павла Мамаева после того, как судья 8 мая вынесет им приговор. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от бояЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке. «Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA. «Каролина», что ты творишь! Она всухую уничтожила «Айлендерс». И Свечников забил!А «Даллас» в шаге от выхода в следующий раунд. Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу. Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США. Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. Быстров бил людей в барах, «Спартак» сломался, а «Ювентус» - чемпион! Анонс свежего «ССФ»Во вторник, 7 мая появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы. Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес. Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс. Хорошисты Кузнецов, Овечкин, Орлов и Капризов. Остальные троечники и отстающие«Советский спорт» по традиции поставил оценки каждому игроку сборной России по итогам Чешских игр. Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде. Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?