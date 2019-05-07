Сигурдссон – лучший игрок ЦСКА в апреле по мнению болельщиков - Советский спорт
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07 мая 2019 14:47ФутболГичунцев Артур

Сигурдссон – лучший игрок ЦСКА в апреле по мнению болельщиков

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Хавбек московского ЦСКА Арнор Сигурдссон признан лучшим игроком столичного клуба по итогам апрельских матчей.

Отмечается, что исландский футболист стал победителем в голосовании, которое проводилось среди болельщиков столичного клуба.

Хавбек опередил голкипера Игоря Акинфеева, а также полузащитника Николу Влашича.

Напомним, в апреле Сигурдссон провел пять матчей и забил три гола.

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