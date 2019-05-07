Сигурдссон – лучший игрок ЦСКА в апреле по мнению болельщиков

Хавбек московского ЦСКА Арнор Сигурдссон признан лучшим игроком столичного клуба по итогам апрельских матчей.
Отмечается, что исландский футболист стал победителем в голосовании, которое проводилось среди болельщиков столичного клуба.
Хавбек опередил голкипера Игоря Акинфеева, а также полузащитника Николу Влашича.
Напомним, в апреле Сигурдссон провел пять матчей и забил три гола.
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