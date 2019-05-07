«Реал» не собирается платить за Мбаппе 280 млн евро - Советский спорт
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07 мая 2019 15:20ФутболГичунцев Артур

«Реал» не собирается платить за Мбаппе 280 млн евро

Ранее сообщалось, что игрок может перебраться в чемпионат Испании грядущим летом.

Мадридский «Реал» по-прежнему проявляет интерес к нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе. Об этом сообщает RMC.

Согласно источнику, возможный переход игрока может обойтись «сливочным» в 280 млн евро, что не устраивает руководство столичного клуба.

Отмечается, что «Реал» не будет платить данную сумму и хочет сохранить хорошие отношения с катарскими владельцами «ПСЖ», которые рассчитывают, что француз останется в команде.

Ранее нападающий заявил, что проведет следующий сезон в составе парижан.

На данный момент он провел 41 матч, забил 36 голов и отдал 17 результативных передач, а его контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года.

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