Гвардиола – лучший тренер АПЛ в апреле

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером чемпионата Англии по итогам апрельских матчей.

Напомним, в минувшем месяце его команда одержала победы над «Кардиффом» (2:0), «Кристал Пэласом» (3:1), «Тоттенхэмом» (1:0), «Манчестер Юнайтед» (2:0) и «Бернли» (1:0).

Отмечается, что испанец опередил в голосовании Юргенна Клоппа («Ливерпуль»), Скотта Паркера («Фулхэм») и Нуну Эшпириту Санту («Вулверхэмптон»).

Добавим, что Гвардиола выиграл этот приз второй раз кряду.

