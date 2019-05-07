Гвардиола – лучший тренер АПЛ в апреле

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером чемпионата Англии по итогам апрельских матчей.
Напомним, в минувшем месяце его команда одержала победы над «Кардиффом» (2:0), «Кристал Пэласом» (3:1), «Тоттенхэмом» (1:0), «Манчестер Юнайтед» (2:0) и «Бернли» (1:0).
Отмечается, что испанец опередил в голосовании Юргенна Клоппа («Ливерпуль»), Скотта Паркера («Фулхэм») и Нуну Эшпириту Санту («Вулверхэмптон»).
Добавим, что Гвардиола выиграл этот приз второй раз кряду.
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