Гвардиола – лучший тренер АПЛ в апреле - Советский спорт
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07 мая 2019 15:58ФутболГичунцев Артур

Гвардиола – лучший тренер АПЛ в апреле

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером чемпионата Англии по итогам апрельских матчей.

Напомним, в минувшем месяце его команда одержала победы над «Кардиффом» (2:0), «Кристал Пэласом» (3:1), «Тоттенхэмом» (1:0), «Манчестер Юнайтед» (2:0) и «Бернли» (1:0).

Отмечается, что испанец опередил в голосовании Юргенна Клоппа («Ливерпуль»), Скотта Паркера («Фулхэм») и Нуну Эшпириту Санту («Вулверхэмптон»).

Добавим, что Гвардиола выиграл этот приз второй раз кряду.

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