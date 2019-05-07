Агент Караваева не подтвердил информацию о возможном возвращении в ЦСКА

Иван Бакулин, агент защитника «Витесса» Вячеслава Караваева, прокомментировал слухи о возможном возвращении в московский ЦСКА.
Ранее сообщалось, что армейцы могут продать Марио Фернандеса в «Зенит» и пригласить на его место своего воспитанника.
– Готов ли Вячеслав Караваев вернуться в ЦСКА?
– Откуда у вас информация, что он готов вернуться в ЦСКА? Даже не знаю, что ответить на такой вопрос.
– А что скажете по поводу интереса к Караваеву «Гамбурга»? Если этот клуб вернется в бундеслигу, возможен такой вариант?
– «Гамбург» проявлял свой интерес. Но сейчас этот вопрос находится в стадии решения клубом задачи выхода в бундеслигу. Если он получит повышение в классе – ему будут нужны определенные футболисты. Если нет – они будут не нужны.
– Какой вариант для Вячеслава приоритетный?
– Там, где ему будет комфортно.
– Это может быть и российский, и зарубежный вариант?
– Мы все рассматриваем, – сказал агент, чьи слова приводит «Евро-Футбол.Ру».
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