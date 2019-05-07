Агент Караваева не подтвердил информацию о возможном возвращении в ЦСКА - Советский спорт
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07 мая 2019 16:24ФутболГичунцев Артур

Агент Караваева не подтвердил информацию о возможном возвращении в ЦСКА

Игрок покинул столичный клуб летом 2016 года.

Иван Бакулин, агент защитника «Витесса» Вячеслава Караваева, прокомментировал слухи о возможном возвращении в московский ЦСКА.

Ранее сообщалось, что армейцы могут продать Марио Фернандеса в «Зенит» и пригласить на его место своего воспитанника.

– Готов ли Вячеслав Караваев вернуться в ЦСКА?
– Откуда у вас информация, что он готов вернуться в ЦСКА? Даже не знаю, что ответить на такой вопрос.

– А что скажете по поводу интереса к Караваеву «Гамбурга»? Если этот клуб вернется в бундеслигу, возможен такой вариант?
– «Гамбург» проявлял свой интерес. Но сейчас этот вопрос находится в стадии решения клубом задачи выхода в бундеслигу. Если он получит повышение в классе – ему будут нужны определенные футболисты. Если нет – они будут не нужны.

– Какой вариант для Вячеслава приоритетный?
– Там, где ему будет комфортно.

– Это может быть и российский, и зарубежный вариант?
– Мы все рассматриваем, – сказал агент, чьи слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

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