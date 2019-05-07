Барриос – лучший игрок «Зенита» в апреле - Советский спорт
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07 мая 2019 16:37ФутболГичунцев Артур

Барриос – лучший игрок «Зенита» в апреле

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Хавбек «Зенита» Вильмар Барриос признан лучшим игроком питерской команды в апреле.

В минувшем месяце колумбийский полузащитник провел четыре матча и помог клубу одержать три победы при одном ничейном результате.

Отмечается, что второе место занял Ярослав Ракицкий, а замкнул тройку лучших Бранислав Иванович.

Добавим, что «Зенит» в этом сезоне досрочно выиграл РПЛ.

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