Барриос – лучший игрок «Зенита» в апреле

Хавбек «Зенита» Вильмар Барриос признан лучшим игроком питерской команды в апреле.
В минувшем месяце колумбийский полузащитник провел четыре матча и помог клубу одержать три победы при одном ничейном результате.
Отмечается, что второе место занял Ярослав Ракицкий, а замкнул тройку лучших Бранислав Иванович.
Добавим, что «Зенит» в этом сезоне досрочно выиграл РПЛ.
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