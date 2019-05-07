Джано и Тимофеев не сыграют со «Спартаком»

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов сообщил, что полузащитники Артем Тимофеев и Джано Ананидзе не сыграют против московского «Спартака» в 29-м туре РПЛ. Напомним, оба игрока принадлежат красно-белым.
«Тимофеев и Джано не смогут сыграть против «Спартака». В арендном соглашении прописано, что выступать против них они не могут», – сказал Шикунов «Чемпионату».
Матч между командами состоится 18 мая и пройдет на домашней арене «Крыльев».
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