Джано и Тимофеев не сыграют со «Спартаком» - Советский спорт
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07 мая 2019 16:55ФутболГичунцев Артур

Джано и Тимофеев не сыграют со «Спартаком»

Оба игрока перебрались в самарский клуб на правах аренды.

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов сообщил, что полузащитники Артем Тимофеев и Джано Ананидзе не сыграют против московского «Спартака» в 29-м туре РПЛ. Напомним, оба игрока принадлежат красно-белым.

«Тимофеев и Джано не смогут сыграть против «Спартака». В арендном соглашении прописано, что выступать против них они не могут», – сказал Шикунов «Чемпионату».

Матч между командами состоится 18 мая и пройдет на домашней арене «Крыльев».

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