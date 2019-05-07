Сергей Семак: Результат в оставшихся играх не столь важен, но желание победить у нас

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал успех питерской команды в российской премьер-лиге в сезоне-2018/19.
– Поставленная перед командой задача выполнена, но сезон еще не закончился. Впереди у нас три матча чемпионата, в которых нужно приложить максимум усилий, чтобы их выиграть. С одной стороны, результат в оставшихся играх не столь важен, но желание победить у нас есть всегда. Работа в «Зените» не останавливается, поэтому радость очень быстро улетучивается, сейчас уже начинаются трудовые будни. Сезон подходит к концу, и можно уже оценивать, что и как сделано. В этом чемпионате все сработали хорошо, теперь посмотрим, что будет дальше, – сказал Семак в интервью Life.Ru.
В 28-м туре чемпионата «Зенит» сыграет дома с ЦСКА, в 29-м – на выезде с «Ростовом», а в 30-м в родных стенах примет «Енисей».
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