Ракицкий не получил вызов в сборную Украины на матчи против Сербии и Люксембурга

Список легионеров выглядит следующим образом: Евгений Коноплянка («Шальке»), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм»), Александр Зинченко («Манчестер Сити»), Руслан Малиновский («Генк»), Роман Яремчук («Гент»), Игорь Пластун («Гент»), Роман Безус («Гент»), Иван Петряк («Ференцварош»), Эдуард Соболь («Яблонец»), Артем Кравец («Кайсериспор») и Василий Кравец («Леганес»).
Добавим, что 7 июня сборная Украины сыграет с командой Сербии, а 10 июня встретится с Люксембургом.
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