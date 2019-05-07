Еременко признан лучшим игроком «Ростова» в апреле

Полузащитник «Ростова» Роман Еременко признан лучшим игроком команды по итогам апрельских матчей.
Напомним, в минувшем месяце хавбек отыграл четыре поединка, забил один гол и отдал один голевой пас. Всего в текущем сезоне РПЛ он провел 13 встреч (3 гола и 2 голевых паса).
Добавим, что финский футболист перебрался в команду Валерия Карпина из московского «Спартака» этой зимой.
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