Эрик тен Хаг – о матче с «Тоттенхэмом»: «Аякс» будет играть только на победу Первая игра завершилась победой голландского клуба – 1:0.

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг дал пресс-конференцию перед ответным матчем с «Тоттенхэмом» в полуфинале Лиги чемпионов.

Напомним, встреча состоится завтра, 8 мая и пройдет в Амстердаме. Начало поединка – 22.00 мск.

«В матче с любым представителем премьер-лиги темп будет выше, чем обычно. Нам снова надо прыгнуть выше головы. Это и будет главным испытанием завтра вечером. Нам снова необходимо побеждать, и мы будем решать эту задачу, используя свои сильные стороны. Играть будем только на победу. Это абсолютно новая игра. На прошлой неделе нам удалось забить очень важный гол на выезде. Завтрашняя игра пройдет на замечательном стадионе, атмосфера будет чудесной, и это должно помочь нам.

Что касается кадровых проблем, небольшое повреждение у Давида Нереса, но он будет тренироваться в общей группе. Я думаю, что он сможет выйти на поле, но это решение пока под вопросом.

Последние 60 минут первого матча нам удались на славу. Вся команда блестяще действовала в обороне. Но в атаке нужно прибавлять. Хотелось бы лучше читать игру. Меня искренне радует игра моей команды. Самое главное – это то, с какой энергией ребята сражаются друг за друга. Ну и, конечно, тактическая гибкость – очень серьезный наш козырь.

Мы здоровы, готовы и рвемся в бой. Я уже решил, кто займет позицию правого защитника, а кто сыграет в центре поля вместе с Френки де Йонгом. Но я вам этого не скажу. Переполненные трибуны гарантируют прекрасную атмосферу, как уже не раз бывало прежде. Помощь болельщиков действительно важна, но путевку в финал мы должны завоевать сами», – приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.