Джордан Хендерсон: Сегодня мы можем изменить ход противостояния с «Барселоной» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
07 мая 2019 18:37Футбол

Джордан Хендерсон: Сегодня мы можем изменить ход противостояния с «Барселоной»

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон – о предстоящем ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Барселоны».

- Первый матч - уже история. Мы не можем его изменить. Но мы можем изменить ход противостояния. Сегодня.

В футболе нельзя давать обещания, что вы добьетесь нужного результата, но я могу пообещать, что все 11 игроков, которые выйдут на поле в красной форме, отдадут все силы и приложат все усилия, чтобы достичь того максимума, на который мы сегодня можем рассчитывать, - цитирует Хендерсона официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в первом матче «Барселона» на своем поле разгромила «Ливерпуль» со счетом 3:0. Ответная встреча состоится сегодня, 7 мая, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и начнется в 22:00 по московскому времени.

05/05 21:45Хоккей
Капризов разбудил Овечкина и Кузнецова. Эта тройка зажжет в БратиславеЧетыре гола нового ударного звена позволили сборной России победить чехов 4:1. К тому же наши выиграли Евротур.
06/05 14:18Футбол
Суд над Кокориным и Мамаевым - онлайн! Прокурор требует тюремного заключения на... полтора годаПресненский суд Москвы проводит прения сторон по уголовному делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
07/05 08:45Хоккей
«Коламбус» – всё! Бобровский и Панарин провалили решающий матч. Но на ЧМ их не ждите!А «Колорадо» затащило «Сан-Хосе» в седьмую игру.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
03/05 21:25ММА
Антон, разберись с заморским стервецом! А я приготовлю хинкали. Колонка Отара КушанашвилиКолумнист «Советского спорта» Отара Кушанашвили о предстоящем турнире ММА в Челябинске.
07/05 19:15Футбол
Россия проиграла Португалии и лишилась шансов на выход из группы на ЧЕ до 17 летЮношеская сборная России до 17 лет под руководством Дмитрия Хомухи проиграла второй матч группового этапа Евро-2019 и досрочно завершила борьбу за выход в плей-офф.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
04/05 20:22ММА
Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
07/05 12:30Футбол
«Как-то не видно страданий, муж в неволе все-таки». Радостное фото жены Мамаева возмутило интернетАлана Мамаева за день до вынесения приговора ее мужу, экс-полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву, выложила в инстаграме фото из Пресненского суда, на котором она улыбается. Это вызвало неоднозначную реакцию.
04/05 10:40ММА
Будет много крови! Сегодня. В Челябинске. Александр Шлеменко на пути в UFC зарубится с бразильцемВ субботу в Челябинске пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC 6, в главном бою которого россиянин Александр Шлеменко проведет бой против бразильца Вискарди Андраде.
06/05 13:57Футбол
Фернандо забил самый красивый гол, а лучшим был Бакаев. Итоги 27-го тура РПЛ (видео)«Советский спорт» по итогам 27-го тура РПЛ определил лучший гол, лучшего игрока и лучшего тренера.
07/05 17:00Футбол
Александр Егоров: Бумаль должен был быть удален за удар ФернандоГлава судейства и инспектирования РФС разобрал спорные эпизоды в матчах 27-го тура РПЛ, а также рассказал о том, как арбитры восстанавливаются после игр.
04/05 21:05ММА
Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.
04/05 18:33Хоккей
Звезды России – ноунеймы Финляндии – 1:3. Что происходит с нашей сборной?Возвращение в сборную после трехлетнего перерыва Александра Овечкина не помогло ей одержать победу над финнами в матче Чешских игр.
03/05 14:34Бокс
Два лучших средневеса проведут бой. Речь не про ГоловкинаВ ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе состоится объединительный бой между чемпионом мира по версиям WBA и WBC мексиканцем Саулем Альваресом и обладателем пояса IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом.
04/05 13:00Бокс
Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от бояЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
Новости
19:42 ММА UFС ищет соперника для Тайсумова
19:28 Футбол Маурисио Почеттино: Знаем, что должны выигрывать завтра у «Аякса»
19:27 Футбол Жерар Пике – об уходе Година из «Атлетико»: Ла Лиге будет его не хватает
19:24 Футбол Василий Кикнадзе: У Денисова была ангина, мне больше нечего добавить
19:20 Футбол Уго Льорис: Единственный вариант для «Тоттенхэма» пройти дальше - это выиграть завтра
18:55 Футбол Юношеская сборная России проиграла Португалии на Евро-2019, не сумев выйти в 1/4
18:50 Футбол Ребров вернулся в общую группу «Спартака» (фото)
18:39 Волейбол Наставник «Кузбасса»: «Зенит» приехал на игру совершенно другой командой
18:37 Футбол Джордан Хендерсон: Сегодня мы можем изменить ход противостояния с «Барселоной»
18:30 Футбол Эрик тен Хаг – о матче с «Тоттенхэмом»: «Аякс» будет играть только на победу
18:27 Баскетбол Серхио Родригес: В этом сезоне мы выглядим лучше «Реала»
18:17 Футбол Еременко признан лучшим игроком «Ростова» в апреле
18:15 Футбол Сергей Силкин: У «Ливерпуля» шансов мало, потому что нет таких звезд, как Месси
18:09 Футбол Самедов выбыл до конца сезона
18:09 Футбол Ракицкий не получил вызов в сборную Украины на матчи против Сербии и Люксембурга
17:56 Футбол СМИ: Жирков готов рассмотреть предложение «Тамбова»
17:39 Хоккей На 42-м году жизни скончался бывший голкипер «Авангарда» Адам Свобода
17:38 Футбол Сергей Семак: Результат в оставшихся играх не столь важен, но желание победить у нас
17:22 Футбол Источник: Шатов готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в «Краснодар»
17:04 Волейбол «Зенит» обыграл «Кузбасс» и сократил отставание в серии
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика