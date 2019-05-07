Джордан Хендерсон: Сегодня мы можем изменить ход противостояния с «Барселоной» Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон – о предстоящем ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Барселоны».

- Первый матч - уже история. Мы не можем его изменить. Но мы можем изменить ход противостояния. Сегодня.

В футболе нельзя давать обещания, что вы добьетесь нужного результата, но я могу пообещать, что все 11 игроков, которые выйдут на поле в красной форме, отдадут все силы и приложат все усилия, чтобы достичь того максимума, на который мы сегодня можем рассчитывать, - цитирует Хендерсона официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в первом матче «Барселона» на своем поле разгромила «Ливерпуль» со счетом 3:0. Ответная встреча состоится сегодня, 7 мая, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и начнется в 22:00 по московскому времени.