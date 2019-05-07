Ребров вернулся в общую группу «Спартака» (фото) - Советский спорт
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07 мая 2019 18:50ФутболГичунцев Артур

Ребров вернулся в общую группу «Спартака» (фото)

В текущем сезоне 35-летний вратарь провел 5 матчей и пропустил 4 гола.

Голкипер московского «Спартака» Артем Ребров восстановился от травмы и провел сегодняшнюю тренировку в составе основной команды.

«К новому этапу восстановления приступил голкипер Артем Ребров: он выполнял на поле специфические вратарские упражнения. Напомним: в январе Ребров перенес операцию на плечевом суставе», – сообщается на официальном сайте красно-белых.

Отмечается, что нападающий Луис Адриано провел тренировку по индивидуальной программе.

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