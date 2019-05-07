Ребров вернулся в общую группу «Спартака» (фото)

Голкипер московского «Спартака» Артем Ребров восстановился от травмы и провел сегодняшнюю тренировку в составе основной команды.
«К новому этапу восстановления приступил голкипер Артем Ребров: он выполнял на поле специфические вратарские упражнения. Напомним: в январе Ребров перенес операцию на плечевом суставе», – сообщается на официальном сайте красно-белых.
Отмечается, что нападающий Луис Адриано провел тренировку по индивидуальной программе.
В 28-м туре РПЛ команда Олега Кононова сыграет в Москве против «Уфы». Встреча состоится 12 мая и стартует в 16.30 мск.
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