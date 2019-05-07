Уго Льорис: Единственный вариант для «Тоттенхэма» пройти дальше - это выиграть завтра - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
07 мая 2019 19:20Футбол

Уго Льорис: Единственный вариант для «Тоттенхэма» пройти дальше - это выиграть завтра

Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис – о предстоящем ответном матче ½ финала Лиги чемпионов против «Аякса».

- У «Аякса» есть небольшое преимущество, и единственный вариант для нас пройти дальше - это выиграть завтра. Это единственный способ подготовиться к матчу. Надо найти в себе нужную энергетику и постараться вынести уроки из первой встречи.

Мы очень рады играть в полуфинале Лиги чемпионов, но не хотим останавливаться на этом. Это огромная возможность для клуба, и мы должны сыграть на максимуме и полными страсти, - приводит слова голкипера пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в первом матче, который прошел в Лондоне победу праздновали футболисты «Аякса» (1:0). Ответная встреча состоится в Амстердаме в среду, 8 мая, и начнется в 22:00 по московскому времени.

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