Маурисио Почеттино: Знаем, что должны выигрывать завтра у «Аякса» - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
07 мая 2019 19:28Футбол

Маурисио Почеттино: Знаем, что должны выигрывать завтра у «Аякса»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино – о предстоящем ответном матче ½ финала Лиги чемпионов против «Аякса».

- Отрицательный результат первого матча, безусловно, осложняет нам задачу на завтра, но ничто еще не решено. Мы знаем, что должны выигрывать и показать свой лучший футбол. Это потрясающий момент для нас. Нас ждет увлекательный матч. Здорово участвовать в полуфинале. Нам нужно больше свободы, чтобы хорошо сыграть завтра, ведь нам нечего терять.

Мы сейчас как во сне. Пять лет назад нашей задачей было ликвидировать разницу между нами и четверкой топ-клубов Англии. Затем - выйти в Лигу чемпионов. Затем - выйти в 1/8 финала. И вот мы играем в полуфинале. Никто не ожидал, что мы трижды подряд будем играть в Лиге чемпионов и дойдем до этой ее стадии, - приводит слова Почеттино пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в первом матче, который прошел в Лондоне победу праздновали футболисты «Аякса» (1:0). Ответная встреча состоится в Амстердаме в среду, 8 мая, и начнется в 22:00 по московскому времени.

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