СМИ: «МЮ» готов продать Погба в «Реал» за 187 млн евро

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может перейти в мадридский «Реал» по окончании сезона.
Согласно источнику, боссы английского клуба готовы опустить чемпиона мира, если за его переход заплатят 187 млн евро.
Отмечается, что таким образом «красные дьяволы» попытаются отбить интерес «сливочных», поскольку им предстоит выложить крупную сумму за полузащитника «Челси» Эдена Азара.
При этом сообщается, что агент Погба (Мино Райола) уже провел встречу с руководством «Реала». В ходе беседы стало известно, что «бланкос» готовы выделить на трансфер француза 112 млн евро.
Ранее сообщалось, что 26-летний Погба хочет покинуть «Олд Траффорд» и перебраться в команду, которая обеспечила себе путевку в Лигу чемпионов.
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