Луис Суарес: Я фанат «Ливерпуля», нынешние позиции мерсисайдцев заслуживают уважения - Советский спорт
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07 мая 2019 20:21Футбол

Луис Суарес: Я фанат «Ливерпуля», нынешние позиции мерсисайдцев заслуживают уважения

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес – о предстоящем ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

- С нетерпением жду возможности сыграть на стадионе, с которым у меня связано так много приятных воспоминаний.

Мне очень приятно видеть, как «Ливерпуль» играет в последние годы, постоянно бьется за победы в Лиге чемпионов и премьер-лиге. Я фанат «Ливерпуля». Люблю следить за их матчами, и сегодняшние позиции мерсисайдцев заслуживают уважения.

Мои дети с удовольствием воспользовались возможностью вернуться на «Энфилд». Для Бенжамина, который родил в Ливерпуле, это был первый стадион в жизни. Сейчас ему пять, и он с радостью снова здесь побывае, - приводит слова Суареса официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в первом матче «Барселона» на своем поле разгромила «Ливерпуль» со счетом 3:0. Ответная встреча состоится сегодня, 7 мая, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и начнется в 22:00 по московскому времени.

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