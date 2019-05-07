«Ливерпуль» – «Барселона». Стартовые составы команд

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Матип, Александер-Арнолд, Хендерсон, Фабиньо, Милнер, Шакири, Мане, Ориги.
Запасные: Миньоле, Вейналдум, Ловрен, Гомес, Старридж, Брюстер, Вудберн.
«Барселона»: тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Лангле, Жорди Альба, Видаль, Бускетс, Ракитич, Месси, Луис Суарес, Коутиньо.
Запасные: Силлессен, Семеду, Артур, Малком, Юмтити, Вермален, Аленья.
Напомним, что в первом матче «Барселона» на своем поле разгромила «Ливерпуль» со счетом 3:0. Ответная встреча состоится сегодня, 7 мая, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и начнется в 22:00 по московскому времени.