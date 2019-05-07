Лука Джорджевич: Чувствую себя в Туле очень хорошо, рад, что приношу пользу клубу Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич, выступающий на правах аренды за «Арсенал», рассказал о впечатлениях от игры за тульскую команду.

— По-прежнему чувствую себя в Туле очень хорошо, рад, что приношу пользу команде. Причем не только голами. У нас вообще очень хорошая атмосфера. Все замечательно общаются с тренером, друг с другом. Понимаем, что у нас одно общее дело и до конца сезона осталось немного. Но если останемся на 6 месте и не попадем в финал Кубка, то все это быстро забудется. Поэтому хотим сделать что-то большое. Либо попадание в еврокубки, либо финал и, дай бог, победа 22 мая в Самаре, - передает слова Джорджевича «Матч ТВ».

Напомним, 15 мая «Арсенал» проведет ответный полуфинальны матч Кубка России против «Урала». В первой встрече тульская команда потерпела поражение со счетом 0:1.