«Ливерпуль» забил четыре мяча «Барселоне» и вышел в финал Лиги чемпионов - Советский спорт
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07 мая 2019 23:56Футбол

«Ливерпуль» забил четыре мяча «Барселоне» и вышел в финал Лиги чемпионов

Футболисты «Ливерпуля» переиграли «Барселону в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счетом 4:0. В составе английского клуба по два забитых мяча на свой счет записали Дивок Ориги (7-я и 79-я минуты) и Жоржиньо Вейналдум (54, 56).

Напомним, что первый матч ½ финала, который прошел в Барселоне, завершился крупной победой испанской команды – 3:0. Таким образом, по сумме двух встреч в финал Лиги чемпионов вышел «Ливерпуль».

В финале турнира «Ливерпуль» встретится с победителем второго полуфинального противостояния между «Аяксом» и «Тоттенхэмом», ответная встреча между которыми состоится завтра в Амстердаме.

Добавим, что финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

Лига чемпионов
1/2 финала
Ответный матч

«Ливерпуль» – «Барселона» – 4:0 (1:0)

Голы: Ориги, 7, 79; Вейналдум, 54, 56

«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Матип, Робертсон (Вейналдум, 46), Александер-Арнольд, Фабиньо, Милнер, Хендерсон, Ориги (Гомес, 85), Шакири (Старридж, 90), Мане

«Барселона»: тер Штеген, Лангле, Пике, Альба, Роберто, Ракитич (Малком, 81), Видаль (Артур, 75), Бускетс, Коутиньо (Семеду, 60), Месси, Суарес

Предупреждения: Фабиньо, 11. Бускетс, 45+1. Ракитич, 53. Матип, 66. Семеду, 75

Судья: Чакыр (Турция)

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