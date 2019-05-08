Джордан Хендерсон: Знали, что можем сделать на «Энфилде» нечто особенное

- Невероятно. Я не думаю, что много кто верил в нашу победу. Мы знали, что будет сложно, но все возможно.
Мы знали, что можем сделать на «Энфилде» нечто особенное. Посмотрите на наших фантов и ребят из команды - это особенная ночь, - приводит слова Хендерсона BBC.
Напомним, что первый матч ½ финала, который прошел в Барселоне, завершился крупной победой испанской команды – 3:0. Таким образом, по сумме двух встреч в финал Лиги чемпионов вышел «Ливерпуль».
Второй финалист определиться завтра в матче между «Аяксом» и «Тоттенхэмом». Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.
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