Джордан Хендерсон: Знали, что можем сделать на «Энфилде» нечто особенное Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон – о крупной победе в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Барселоны» (4:0).

- Невероятно. Я не думаю, что много кто верил в нашу победу. Мы знали, что будет сложно, но все возможно.

Мы знали, что можем сделать на «Энфилде» нечто особенное. Посмотрите на наших фантов и ребят из команды - это особенная ночь, - приводит слова Хендерсона BBC.

Напомним, что первый матч ½ финала, который прошел в Барселоне, завершился крупной победой испанской команды – 3:0. Таким образом, по сумме двух встреч в финал Лиги чемпионов вышел «Ливерпуль».

Второй финалист определиться завтра в матче между «Аяксом» и «Тоттенхэмом». Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.