Энди Робертсон: Мы сыграем в финале, и это главное, травма меня сейчас не волнует Защитник «Ливерпуля» Энди Робертсон прокомментировал победу команды в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Барселоны» (4:0).

- Мы сыграем в финале, и это главное. Моя травма меня сейчас не волнует. Я много раз повторял в этом сезоне, но, боже, что у нас за команда! Полагаю, многие нас списали со счетов, но в раздевалке все верили, что в случае хорошего старта у нас будет шанс.

Ориги обеспечил нам хорошее начало, остальное - уже история. Алиссон сделал несколько невероятных сейвов - надо отдать должное всем парням, - приводит слова Робертсона официальный сайт УЕФА.

Напомним, что по сумме двух встреч в финал Лиги чемпионов вышел «Ливерпуль». Соперник английского клуба определиться завтра в матче между «Аяксом» и «Тоттенхэмом».

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.