Александр Мостовой: Это было футбольное безобразие со стороны «Барселоны» Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение «Барселоны» в ответном матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:4).

- Это было футбольное безобразие со стороны «Барселоны». «Ливерпуль» — молодцы, красавцы. Их шанс был в том, чтобы выйти и сыграть вот так, как они сыграли. С этим рвением. А «Барселона» — это ужас. Они мячи не отнимали, в контракт не шли, привозили сами себе. В первом голе грубейшая ошибка Альбы. Четвёртый гол — это вообще скандал. Проигрывать 0:3 и вот так стоять, смотреть, ковыряться в носу, это просто позор, - приводит слова Мостового «Чемпионат».

Напомним, что по сумме двух встреч в финал Лиги чемпионов вышел «Ливерпуль». Соперник английского клуба определится завтра в матче между «Аяксом» и «Тоттенхэмом».

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

Видеообзор безумного матча здесь

Как это было. Текстовая трансляция