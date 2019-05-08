Юрген Клопп: В своей жизни я пересмотрел много матчей, но таких не вспомню Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился эмоциями от победы команды в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0).

- Вся игра, весь этот матч - это было слишком. Это было чересчур. Перед матчем я сказал ребятам, что это было бы невозможно, но с ними у нас есть шанс. В своей жизни я пересмотрел много матчей, но таких не вспомню, - цитирует немецкого специалиста официальный сайт УЕФА.

Напомним, что по сумме двух встреч «Ливерпуль» вышел в финал турнира. Соперник английского клуба определится завтра в матче между «Аяксом» и «Тоттенхэмом».

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

Видеообзор безумного матча здесь

Как это было. Текстовая трансляция