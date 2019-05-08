Юрген Клопп: В своей жизни я пересмотрел много матчей, но таких не вспомню

- Вся игра, весь этот матч - это было слишком. Это было чересчур. Перед матчем я сказал ребятам, что это было бы невозможно, но с ними у нас есть шанс. В своей жизни я пересмотрел много матчей, но таких не вспомню, - цитирует немецкого специалиста официальный сайт УЕФА.
Напомним, что по сумме двух встреч «Ливерпуль» вышел в финал турнира. Соперник английского клуба определится завтра в матче между «Аяксом» и «Тоттенхэмом».
Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.
Видеообзор безумного матча здесь
Как это было. Текстовая трансляция
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