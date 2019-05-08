Эрнесто Вальверде: После двух быстрых голов «Ливерпуля» все было против нас Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал поражение команды в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:4).

- После этих двух быстрых голов все было против нас. Мы не сумели забить, и нас переехали. Это ужасный результат для наших болельщиков и для нас самих. Нам очень не повезло, но надо отдать должное «Ливерпулю». Мы попытались сыграть немного глубже, но после четвертого гола все закончилось. Мы не смогли ничего придумать в ответ, - приводит слова Вальверде официальный сайт УЕФА.

Напомним, что по сумме двух встреч «Ливерпуль» вышел в финал турнира. Соперник английского клуба станет известен завтра после окончания встречи между «Аяксом» и «Тоттенхэмом».

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

Видеообзор безумного матча здесь

Как это было. Текстовая трансляция