Эрнесто Вальверде: После двух быстрых голов «Ливерпуля» все было против нас

- После этих двух быстрых голов все было против нас. Мы не сумели забить, и нас переехали. Это ужасный результат для наших болельщиков и для нас самих. Нам очень не повезло, но надо отдать должное «Ливерпулю». Мы попытались сыграть немного глубже, но после четвертого гола все закончилось. Мы не смогли ничего придумать в ответ, - приводит слова Вальверде официальный сайт УЕФА.
Напомним, что по сумме двух встреч «Ливерпуль» вышел в финал турнира. Соперник английского клуба станет известен завтра после окончания встречи между «Аяксом» и «Тоттенхэмом».
Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.
Видеообзор безумного матча здесь
Как это было. Текстовая трансляция
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