Серхио Бускетс: Мы пытались забить такой нужный гол, но не сложилось

- Сложно смириться с таким поражением. Соперник был лучше. Они с самого начала гнули свою линию. Справиться с их прессингом было чрезвычайно тяжело. Потом они забили, начали давить, это было сложно. Мы пытались забить такой нужный гол, но не сложилось, - приводит слова полузащитника официальный сайт УЕФА.
Напомним, что по сумме двух встреч «Ливерпуль» вышел в финал турнира. Соперник английского клуба определится завтра в матче между «Аяксом» и «Тоттенхэмом».
Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.
Видеообзор безумного матча здесь
Как это было. Текстовая трансляция
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