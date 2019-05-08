Серхио Бускетс: Мы пытались забить такой нужный гол, но не сложилось Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал поражение команды в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:4).

- Сложно смириться с таким поражением. Соперник был лучше. Они с самого начала гнули свою линию. Справиться с их прессингом было чрезвычайно тяжело. Потом они забили, начали давить, это было сложно. Мы пытались забить такой нужный гол, но не сложилось, - приводит слова полузащитника официальный сайт УЕФА.

Напомним, что по сумме двух встреч «Ливерпуль» вышел в финал турнира. Соперник английского клуба определится завтра в матче между «Аяксом» и «Тоттенхэмом».

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

Видеообзор безумного матча здесь

Как это было. Текстовая трансляция