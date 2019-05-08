Эрнесто Вальверде: Прямо сейчас мы раздавлены, это ужасно, нам очень и очень жаль

- Через это надо пройти. Впереди у нас еще есть финал Кубка Испании, и после этого надо завершить сезон на мажорной ноте. Но прямо сейчас мы раздавлены. Это ужасно. Нам очень и очень жаль. Все что мы делаем - пытаемся порадовать болельщиков, чтобы они могли гордиться командой. Но это футбол, такое случается. В прошлом у нас тоже были болезненные поражения. С этим ничего не поделаешь.
Соперник был лучше, и это надо принять. Второй гол стал для нас очень чувствительным ударом, а потом они почти сразу забили третий. Мы же свои моменты не реализовали. Когда соперник отыгрывает такой гандикап, оправдываться бессмысленно. Мы подозревали, что «Ливерпуль» сыграет выше, чем на прошлой неделе. Красные так и сыграли, а мы с их высоким прессингом не справлялись, - приводит слова Вальверде пресс-служба УЕФА.
Напомним, что по сумме двух встреч «Ливерпуль» вышел в финал турнира. Соперник английского клуба станет известен завтра после окончания встречи между «Аяксом» и «Тоттенхэмом».
Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.
Видеообзор безумного матча здесь
Как это было. Текстовая трансляция
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