Юрген Клопп: Просто выиграть - уже было тяжело, а выиграть и не пропустить... Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги ответного матча ½ финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0).

- Просто выиграть - уже было тяжело, а выиграть и не пропустить... Не знаю, как нам это удалось. Я не англичанин, так что лучше слов я не найду, это было замечательно.

Джеймс Милнер после матча плакал на поле, это значит для нас очень много, для всех нас. Это лучшее, что есть в футболе. В мире происходит немало вещей, но эта атмосфера - очень особенная.

Это было сочетание таланта и невероятного желания, какого я не видел прежде. В таких матчах ты должен быть по-настоящему уверен. Ориги и Шак играли не так часто, не ощущали игрового ритма и всех этих вещей.

Такая игра очень важна для них и для всей команды. Это свидетельствует, что в футболе все возможно. Реально выбраться даже из безвыходной ситуации, - приводит слова Клоппа пресс-служба УЕФА.

Напомним, что по сумме двух встреч «Ливерпуль» вышел в финал турнира. Соперник английского клуба определится в среду, 8 мая, в матче между «Аяксом» и «Тоттенхэмом».

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

Видеообзор безумного матча здесь

Как это было. Текстовая трансляция